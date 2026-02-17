Il Presidente Fico incontra il Ministro Schillaci | Sulla vicenda del Monaldi vicinanza alla famiglia
Orazio Schillaci, ministro della salute, e Roberto Fico, presidente della Regione Campania, si sono incontrati oggi a Roma per parlare della vicenda del Monaldi. Durante l'incontro, hanno discusso delle preoccupazioni della famiglia e dei possibili interventi per garantire la continuità delle cure nel reparto. Un rappresentante della famiglia era presente in sala, sottolineando l’attenzione alle loro esigenze.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Ministro della salute Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno avuto un colloquio oggi a Roma. Un incontro programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari. Il Ministro e il Presidente hanno rivolto massima attenzione a quanto avvenuto all’Ospedale Monaldi di Napoli. Nell’esprimere la più sentita e sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente ricoverato, sottolineano il forte impegno sinergico e la collaborazione istituzionale, perché venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Allo scopo sono stati attivati nei giorni scorsi i poteri ispettivi e conoscitivi in capo sia al Ministero che alla Regione, per poter assumere i provvedimenti necessari secondo le rispettive competenze.🔗 Leggi su Anteprima24.it
