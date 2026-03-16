Monaldi il Presidente Fico dispone adozione misure per proteggere pazienti

Il Presidente Fico ha deciso di adottare misure per tutelare i pazienti dopo l'indagine regionale riguardante il caso di un bambino e le carenze riscontrate nella gestione di un ospedale. L'istruttoria ha evidenziato problemi nella conduzione dell’ospedale coinvolto. La decisione viene presa in seguito alle verifiche svolte sulle disfunzioni emerse.

All'esito dell'attività istruttoria regionale avviata sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo e sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell'AORN «Ospedali dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Monaldi, il Presidente Fico dispone adozione misure per proteggere pazienti Articoli correlati Il Presidente Fico incontra il Ministro Schillaci: Sulla vicenda del Monaldi vicinanza alla famiglia”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della salute Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico hanno avuto un colloquio... Allerta mareggiate a Riposto: il sindaco Vasta dispone evacuazioni e nuove misure urgenti di sicurezzaA seguito di una riunione operativa con il dirigente generale del dipartimento di Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina, nel corso della quale è... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Presidente Fico Temi più discussi: Ospedale Monaldi, Fico non si sbilancia, sull’ipotesi commissario: Continuità assistenziale; Polichetti (Udc) scrive a Fico: Sul Ruggi va applicato lo stesso metodo in corso al Monaldi; Caso Monaldi, l’appello dei pazienti a Fico: Trasparenza e guida sicura per i trapianti; Monaldi, centro trapianti nel caos: genitori scrivono a Fico. Monaldi, centro trapianti in crisi: genitori chiedono aiuto a Fico per la situazione difficile.Le famiglie dei pazienti del Centro Trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli si trovano ad affrontare un momento di grande angoscia e incertezza dopo la tragica morte del piccolo Domenico Caliendo. Q ... napolipiu.com Richiesta a Fico, 'garantire il percorso trapiantologico al Monaldi'Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo emergono in modo drammatico la disorganizzazione e la mancanza di trasparenza che circondano la gestione del Centro Trapianti del Monaldi. (ANSA) ... ansa.it IrpiniaTv. . : " ". Il Presidente regionale degli Industriali Emilio De Vizia ha incontrato a Napoli il Presidente della Campania Roberto Fico in particolare per parlare degli investimenti strate - facebook.com facebook