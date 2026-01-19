Allerta mareggiate a Riposto | il sindaco Vasta dispone evacuazioni e nuove misure urgenti di sicurezza

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha emesso un’ordinanza di evacuazione e misure di sicurezza a causa dell’allerta mareggiate. Dopo una riunione con il dirigente della Protezione Civile Regionale, si è confermato il rischio di onde eccezionali che potrebbero raggiungere gli otto metri di altezza. Le nuove disposizioni mirano a garantire la sicurezza della popolazione in vista di condizioni meteo avverse.

A seguito di una riunione operativa con il dirigente generale del dipartimento di Protezione Civile Regionale, Salvo Cocina, nel corso della quale è stato confermato il rischio di mareggiate eccezionali con onde che potrebbero raggiungere gli 8 metri di altezza, il sindaco di Riposto Davide Vasta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metri

Il ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme. L’allerta meteo rossa prevede piogge intense, venti superiori ai 100 kmh, mareggiate con onde fino a 8 metri e nevicate record sull’Etna. Sono in corso evacuazioni e misure di sicurezza per fronteggiare il rischio di alluvioni e altri danni causati dall’intenso maltempo.

Allerta meteo a Benevento, il sindaco Mastella dispone chiusure e invita alla prudenza

Il sindaco di Benevento, Mastella, ha emesso un’ordinanza di chiusura delle aree pubbliche, tra cui parchi, villa comunale e cimitero, a causa dell’allerta vento prevista per il 8 gennaio. L’amministrazione raccomanda ai cittadini di prestare attenzione agli spostamenti e di adottare comportamenti prudenti nelle zone esterne, al fine di garantire la sicurezza di tutti durante le condizioni meteorologiche avverse.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riposto, allerta meteo: disposta la chiusura delle scuole. Chiuse le strade prospicienti al mare - A seguito dell’avviso di allerta meteo rosso diramato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana per rischio idrogeologico e idraulico, per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio, il sindaco di ... gazzettinonline.it