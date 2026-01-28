Harouna Sangare, il cuoco maliano di 25 anni, si presenta con un’offerta di risarcimento alla ragazza di 18 anni vittima di violenza alla stazione di San Zenone al Lambro. L’imputato ha fatto sapere tramite il suo avvocato di essere disposto a pagare per chiudere la vicenda, che risale alla sera del 30 agosto 2025. La ragazza ha subito lesioni e violenza, mentre Sangare si trova davanti a un processo.

Harouna Sangare, il cuoco 25enne del Mali imputato per la violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese avvenuta la sera del 30 agosto 2025 vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, ha avanzato, tramite il suo legale, un’offerta di risarcimento economico alla vittima. Il gup di Lodi ieri ha ammesso il rito abbreviato, rinviando l’udienza di un mese per consentire il deposito di documentazione relativa all’imputato e l’eventuale accettazione del risarcimento. In udienza non si sono presentati né la vittima, né suoi legali. L’imputato è un richiedente asilo con moglie e due figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale alla stazione. L’imputato offre un risarcimento

