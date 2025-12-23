Infermiere molesta e maltratta due anziane di una rsa | arrestato per violenza sessuale Video

L'occhio attento dei parenti di una ottantaduenne non autosufficiente notano che qualcosa non va. La donna ha piccoli segni addosso e sospettano siano dovuti a un maltrattamento. Non sanno l'entità ma decidono di denunciare.Le indagini in una rsa a ParabiagoInizia così, dal mese di ottobre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Parabiago, infermiere di una rsa arrestato per maltrattamenti e abusi nei confronti di due degenti

Leggi anche: Parabiago, infermiere di una rsa arrestato per maltrattamenti e violenze nei confronti di due degenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Indagati anche due medici per falso nell’inchiesta sull’infermiere accusato di omicidio a Ferrara - Ci sono due nuovi indagati nell’inchiesta che ha portato all’arresto di un infermiere per omicidio volontario. ilfattoquotidiano.it