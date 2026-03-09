Iran Macron netto | Attacco a Cipro è attacco all’Europa Atteso primo discorso di Mojtaba Khamenei

Il presidente francese ha visitato Cipro, incontrando il presidente Nikos Christodoulides e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Durante la visita ha commentato che l’attacco a Cipro rappresenta un attacco all’Europa. Intanto, si attende il primo discorso di Mojtaba Khamenei. La visita si inserisce in un contesto di tensioni nella regione.

Il presidente francese si è recato a Cipro, dove ha avuto un incontro con il presidente Nikos Christodoulides e con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Tema dell'incontro è stato il sostegno europeo all'isola, Paese membro dell'Unione, bersaglio delle ritorsioni di Teheran contro le basi militari dei paesi alleati di Washington e Tel Aviv. Intanto, la Nato ha abbattuto un missile iraniano nello spazio aereo della Turchia “Quando Cipro viene attaccata è l’Europa ad essere attaccata“. Dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi, quelle del presidente francese Emmanuel Macron, che, in visita sull’isola, ha proclamato pieno sostegno a Nicosia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

"Attacco a Cipro vuol dire attacco all'Europa". Macron lancia la sfida"Venire qui" a Cipro, stare "al vostro fianco significa dirvi che quando Cipro viene attaccata è l'Europa che viene attaccata".

