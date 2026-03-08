Mojtaba Khamenei chi è il figlio dell' Ayatollah nuovo leader dell' Iran Il patrimonio milionario e quei viaggi misteriosi a Londra

Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, è diventato la nuova Guida Suprema dell'Iran. È noto per il suo patrimonio miliardario e per aver effettuato viaggi a Londra, i cui dettagli rimangono misteriosi. La sua ascesa al potere rappresenta un passaggio importante nella leadership del paese. La sua posizione solleva interrogativi sul ruolo della famiglia nel sistema di governo iraniano.

Dalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: Mojtaba Khamenei, secondogenito dell'Ayatollah Ali Khamenei, è la nuova Guida Suprema dell'Iran in un'eredità di sangue che sfida la storia e il popolo. Nato a Mashhad l'8 settembre del 1969, per decenni non ha cercato i riflettori, preferendo controllarli. E ora, dopo la morte del padre, il figlio prediletto si appresta a essere il terzo capo supremo nella storia della Repubblica Islamica dopo aver costruito il suo potere nel silenzio dei corridoi del Beit-e Rahbari, l'ufficio della Guida Suprema, tessendo una tela mentre i presidenti passavano e le piazze... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali candidato come nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran #iran x.com

ALLARME A LONDRA: MOJTABA KHAMENEI POSSIEDE APPARTAMENTI CON VISTA SU AMBASCIATA ISRAELIANA Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei, possiede due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a - facebook.com facebook