Dove si trova Mojtaba Khamenei? Ipotesi che sia gravemente ferito Giallo sulla salute della Guida Suprema

Circa la posizione di Mojtaba Khamenei, si diffondono voci che suggeriscono sia stato gravemente ferito. La sua presenza pubblica è assente da tempo, alimentando sospetti sulla sua condizione di salute. La sua ascesa alla guida della Repubblica Islamica è avvenuta senza grandi manifestazioni, in un contesto di crescente tensione interna. La questione della sua situazione resta al centro del dibattito pubblico.

Un'eredità in un Iran sotto assedio. L'ascesa di Mojtaba Khamenei al soglio di Guida Suprema della Repubblica Islamica non è iniziata con un bagno di folla, ma nel silenzio di un bunker e tra le macerie di un apparato di potere decapitato. A pesare sul cinquantasettenne figlio dell'ayatollah Ali Khamenei non è solo il il fragilissimo equlibrio interno o l'ostilità americana, ma un'incognita fisica che potrebbe minare il suo mandato prima ancora che abbia inizio: l'ipotesi che sia rimasto gravemente ferito nel raid che ha ucciso suo padre. Il mistero sulle condizioni di salute Le indiscrezioni si rincorrono nei corridoi del Pentagono....

