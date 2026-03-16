Modigliana apre l’ambulatorio vaccinale per certificazioni alla Casa della Comunità

A Modigliana è stato aperto un nuovo ambulatorio vaccinale presso la Casa della Comunità in piazza. L’unità di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena ha annunciato l’attivazione del servizio, che include anche il rilascio di certificazioni medico-legali. La struttura sarà disponibile per i cittadini che necessitano di queste prestazioni sanitarie territoriali.

Per accedere al servizio è necessario prenotare l’appuntamento tramite Cup oppure telefonando al CupTel al numero 800 002255 Nuova apertura per i servizi sanitari territoriali a Modigliana. L’Unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena ha annunciato l’attivazione dell’ambulatorio vaccinale dedicato anche al rilascio di certificazioni medico-legali presso la Casa della Comunità di Modigliana, in piazza Oberdan 6A. L’ambulatorio sarà operativo mercoledì 18 marzo dalle 9 alle 13 e rappresenta una delle tappe del calendario di aperture degli ambulatori periferici del distretto forlivese. Per accedere al servizio è necessario prenotare l’appuntamento tramite Cup oppure telefonando al CupTel al numero 800 002255. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Aanta Sofia, apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale NefettiGiovedì, dalle 9 alle 13, sarà aperto l'ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni all’ospedale Nefetti di Santa Sofia, in via Renato... A Santa Sofia, apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale NefettiGiovedì, dalle 9 alle 13, sarà aperto l'ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni all’ospedale Nefetti di Santa Sofia, in via Renato... Tutto quello che riguarda Casa della Comunità Discussioni sull' argomento Modigliana, apre l’ambulatorio vaccinale per certificazioni alla Casa della Comunità; Modigliana, presso la Casa della Comunità il 18 marzo apre l'ambulatorio per le vaccinazioni; Ausl Romagna. Casa della Comunità di Modigliana: 18 marzo apertura dell'ambulatorio per vaccinazioni e certificazioni; Comunicato Ausl Romagna : Casa della Comunità di Modigliana: apertura dell'ambulatorio per vaccinazioni e certificazioni (18 marzo). Case di Comunità ‘aperte’. L’Asl cerca collaborazioniVia al percorso di partecipazione per rafforzare il legame tra servizi e cittadini. Un bando dell’azienda sanitaria per coinvolgere le organizzazioni no profit. msn.com ` Il Direttore Generale Mauro Filippi ha effettuato una visita al cantiere della Casa della Comunità di Adria, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di una struttura destinata a divent - facebook.com facebook