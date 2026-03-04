Mobilità docenti 2026 novità | deroga ricongiungimento a figli potrebbe essere rivista età e scomparire il ricongiungimento ai genitori ultra65enni fascicolo digitale per semplificare

Il decreto PNRR 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove regole per la mobilità dei docenti nel prossimo anno scolastico. Tra le novità ci sono la possibile revisione della deroga sul ricongiungimento a figli, con limiti di età, e la scomparsa del ricongiungimento con genitori ultra65enni. Inoltre, viene introdotto un fascicolo digitale per semplificare le procedure.

Il decreto PNRR 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presto all'attenzione del Parlamento potrebbe dare il via a nuove regole per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 202627? La norma modifica il decreto legislativo 592017 introducendo la possibilità di prevedere “ulteriori criteri integrativi” in sede negoziale sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi PNRR. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dal Sud si emigra anche a 75 anni, il fenomeno del ricongiungimento con i figli emigratiIl quadro dei flussi migratori interni ed esteri dei giovani italiani è ricostruito dal report Un Paese, due emigrazioni, elaborato da Svimez –...

Genitori coinvolti in vicenda nel bosco: esito della valutazione psichiatrica apre strada al ricongiungimento familiareLa famiglia coinvolta nella vicenda del bosco, al centro di un’attenzione nazionale per il lungo periodo trascorso in isolamento in una zona montana,...

Mobilità docenti 2026, apertura domande, cattedre interne ed esterne e trasferimenti: tutte le novitàC’è grande attesa per l’avvio, come ogni primavera, della procedura di mobilità dei docenti, regolata dall’ordinanza ministeriale di prossima pubblicazione, insieme a quella sulle GPS. Secondo le prev ... tecnicadellascuola.it

