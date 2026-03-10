Mobilità 2026 novità deroghe | sì per figlio fino ai 14 anni no genitore ultra65 Domanda dal 16 marzo per i docenti ATA date da confermare

Per l’anno scolastico 202627 si avvicina la presentazione delle domande di mobilità per docenti, ATA e personale educativo, con l’apertura prevista già dalla prossima settimana dopo la firma del contratto definitivo e in attesa dell’ordinanza. Le novità riguardano le deroghe, con possibilità di spostarsi con un figlio fino a 14 anni, mentre non sono previste agevolazioni per genitori ultra 65enni. Le date di presentazione sono state annunciate, con la prima fase dedicata ai docenti dal 16 marzo e le altre ancora da confermare.

Mobilità docenti, ATA e personale educativo per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda potrebbe essere avviata già dalla prossima settimana, sottoscritto il Contratto definitivo, si attende l'ordinanza. Queste le date previste in prima ipotesi, potrebbero ancora cambiare.