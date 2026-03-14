Mobilità | docenti titolari sul sostegno ecco quali movimenti possono chiedere per il 2026 27

I docenti titolari sul sostegno possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 202627, scegliendo tra sostegno e posto comune, purché soddisfino i requisiti richiesti. La possibilità di richiedere spostamenti dipende dalla loro posizione e dai titoli posseduti. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite dalle autorità scolastiche.

I docenti titolari sul sostegno possono partecipare alla mobilità sia sul sostegno che su posto comune solo se possiedono i requisiti e i titoli necessari. Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune. L'articolo Mobilità: docenti titolari sul sostegno, ecco quali movimenti possono chiedere per il 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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