Mobilità interregionale dirigenti scolastici con il 100% dei posti disponibili | proroga al 2026

Il decreto Milleproroghe ha causato la proroga della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, che rimarrà valida fino al 2026. La decisione è stata presa ieri, 18 febbraio 2026, dalle Commissioni congiunte I e V della Camera dei Deputati, che hanno approvato un emendamento. Questa misura garantisce che tutti i posti disponibili per i dirigenti rimangano coperti senza interruzioni. La proroga riguarda la possibilità di spostamento tra regioni, anche in presenza di posti vacanti. La scelta interessa migliaia di dirigenti scolastici in tutta Italia.

Nella giornata di ieri, 18 febbraio 2026, le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto Milleproroghe, hanno approvato un emendamento che proroga al 2026 la disciplina straordinaria della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.