Sucic a centrocampo chi marcherà Gyokeres? Le probabili formazioni di Inter-Arsenal
Nella sfida tra Inter e Arsenal, le formazioni probabili vedono Sucic favorito su Mkhitaryan a centrocampo, Acerbi in difesa su Bisseck e Akanji posizionato a destra. Chivu si prepara a schierare la squadra in vista dell'incontro casalingo, valutando le scelte strategiche per affrontare al meglio l'avversario. Analizzare le probabili formazioni permette di comprendere le possibili linee di gioco e le chiavi tattiche dell'incontro.
Sucic favorito su Mkhitaryan, Acerbi su Bisseck, con Akanji a destra: così Chivu si prepara alla sfida casalinga di oggi contro l'Arsenal. Pericolo Gyokeres, a cui i nerazzurri cercheranno di rispondere con la solita ThuLa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter, Sucic ormai non vede il campo: bocciatura di Chivu? - In casa Inter è sotto osservazione il minutaggio di Sucic, sempre più relegato in panchina: Chivu lo ha bocciato? spaziointer.it
Matrimonio in casa Inter: ecco in quale location esclusiva Petar Sucic sposerà la fidanzata - Il centrocampista croato è a disposizione di Chivu anche per la sfida con il Lecce in programma stasera a San Siro. msn.com
Nonostante un buon inizio di Sucic. Nonostante la fiducia data a Zielinski come vice-Calhanoglu. Anche Mister Chivu non riesce a fare a meno di Nicolò Barella. Un calciatore unico ed importante nel centrocampo dell'Inter. Un calciatore che si sacrifica tantissi - facebook.com facebook
