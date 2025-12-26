Inter News 24 Calciomercato Inter, il centrocampo potrebbe cambiare volto nei prossimi mesi: tra scadenze contrattuali, ambizioni personali e scenari aperti. Il centrocampo dell’Inter è uno dei reparti destinati a essere maggiormente osservati in chiave futura. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, le situazioni di Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi seguono percorsi diversi ma potrebbero portare allo stesso esito: l’addio al club nerazzurro. Per Mkhitaryan il riferimento è alla scadenza naturale del contratto, fissata a giugno 2026. Il centrocampista armeno, protagonista di alto livello nelle ultime stagioni, si avvicina alla fase finale della sua avventura a Milano, con l’Inter che riflette su tempi e modalità di un eventuale ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, il futuro del centrocampo tra Frattesi, Mkhitaryan e Calhanoglu

Leggi anche: Calhanoglu Inter, problemi a centrocampo per i nerazzurri? Il turco è in difficoltà mentre per quanto riguarda Frattesi in uscita?

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Juve e Inter tra Thuram e Frattesi. Angelozzi su futuro di Caprile e Palestra, che si esprime in prima persona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter sul nuovo Mkhitaryan, Ausilio si muove: 25 milioni e occhi di City e Atletico; Calciomercato, il Napoli sorpassa l’Inter per il talento armeno; Perché l'Inter pensa allo scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus? Caso Dumfries e fattore Spalletti, a chi farebbe più comodo l'operazione; L'Inter torna dall'Atalanta e guarda già al futuro: piacciono Palestra ed Ederson.

Centrocampo, l’Inter ‘vede’ tre possibili addii: scenari e tempistiche - La Gazzetta dello Sport fa un punto su quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi rispetto al mercato dell'Inter ... msn.com