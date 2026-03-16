Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Misty Copeland ha eseguito un balletto durante la presentazione di un film, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Il momento ha suscitato reazioni contrastanti online, con alcuni spettatori che hanno commentato il suo stile e la sua presenza sul palco. La performance ha causato discussioni sui social, diventando uno degli argomenti più discussi della serata.

La performance di Misty Copeland alla 98ª edizione degli Oscar è diventata il caso mediatico della serata, oscurando i premi tecnici con un momento di pura tensione artistica. La celebre ballerina ha danzato al centro della scena durante il brano “I Lied To You”, fissando idealmente il pubblico in platea dove sedeva Timothée Chalamet. L’esibizione è stata interpretata dai social come una risposta diretta e plateale alle recenti critiche dell’attore nei confronti del balletto classico. Misty Copeland comes out of retirement to put Timothée Chalamet in his place during a live ‘Sinners’ performance at the #Oscars. pic.twitter.comEhUIOEw8jg Il mondo del web non parla d’altro: la coreografia di Misty Copeland durante il tributo al film Sinners non è stata una semplice esibizione, ma una vera e propria dichiarazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Misty Copeland “umilia” Timothée Chalamet agli Oscar 2026: il balletto per Sinners fa ribollire il web

Articoli correlati

Timothée Chalamet criticato anche da Misty Copeland e Juliette Binoche: "Anche il cinema stava morendo"I commenti sul balletto e sull'opera del protagonista di Marty Supreme continuano a suscitare molte reazioni nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche: Oscar 2026, tutte le nomination: l’Italia è fuori, il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi record

Tutto quello che riguarda Misty Copeland

Timothée Chalamet criticato anche da Misty Copeland e Juliette Binoche: Anche il cinema stava morendoLe dichiarazioni di Timothée Chalamet in cui sosteneva che a nessuno interessi il balletto e l'opera continuano a far discutere e tra le star che hanno voluto condividere la propria opinione ci sono a ... msn.com

Timothée Chalamet, la reazione della ballerina Misty Copeland alla sua gaffeOspite di un panel, la ballerina classica Misty Copeland, coinvolta peraltro nella promozione proprio di Marty Supreme, ha espresso perplessità sulla recente uscita di Timothée Chalamet, che ha liquid ... msn.com