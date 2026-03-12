Timothée Chalamet è stato recentemente oggetto di critiche da parte di Misty Copeland e Juliette Binoche, che hanno commentato il suo ruolo in Marty Supreme affermando che anche il cinema stava morendo. Le loro parole hanno generato diverse reazioni nel settore dello spettacolo, con discussioni che continuano a coinvolgere artisti e pubblico. La polemica si concentra sulle opinioni espresse riguardo all’attuale stato dell’arte cinematografica e del balletto.

I commenti sul balletto e sull'opera del protagonista di Marty Supreme continuano a suscitare molte reazioni nel mondo dello spettacolo. Le dichiarazioni di Timothée Chalamet in cui sosteneva che a nessuno interessi il balletto e l'opera continuano a far discutere e tra le star che hanno voluto condividere la propria opinione ci sono anche Misty Copeland e Juliette Binoche. La ballerina, in particolare, era stata coinvolta nella promozione di Marty Supreme, film per cui l'attore è stato nominato agli Oscar, ed è quindi particolarmente sorpresa da quanto detto. La reazione della star della danza alle parole dell'attore Misty Copeland, durante un panel per Aveeno, ha parlato della polemica suscitata da Timothée Chalamet sostenendo: "Per prima cosa devo dire che è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet criticato anche da Misty Copeland e Juliette Binoche: "Anche il cinema stava morendo"

Articoli correlati

Timothée Chalamet, 30 anni e cool anche senza i capelli da rubacuori (che però rivogliamo nel 2026)Il 27 dicembre Timothée Chalamet soffia 30 candeline: l'attore franco-americano arriva al traguardo senza i celebri riccioli da rubacuori e con il...

Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Timothée Chalamet è Marty Supreme

Una selezione di notizie su Timothée Chalamet

Temi più discussi: Timothée Chalamet ha fatto infuriare il mondo del balletto e dell’opera; Timothée Chalamet sotto accusa dopo critiche a balletto e opera: Forme d'arte che non interessano più a nessuno; Quello che Timothée Chalamet non ha capito di opera e balletto; Timothée Chalamet, è polemica sulle sue dichiarazioni su opera e balletto: Non importano a nessuno.

Timothée Chalamet sotto accusa: continuano gli attacchi per la sua frase su opera e ballettoA replicare a Chalamet per ultima in ordine di tempo è stata la cantante Doja Cat, che in un video pubblicato su TikTok ha criticato apertamente le parole della star di Hollywood, difendendo il valore ... tgcom24.mediaset.it

Timothée Chalamet perderà l'Oscar a causa di una frase infelice? Cosa sta succedendoTimothée Chalamet potrebbe aver messo a serio rischio una vittoria dell'Oscar da molti considerata certa con le sue ultime dichiarazioni ... cinema.everyeye.it

Non si fermano le polemiche su Timothée Chalamet. Hollywood si divide, gli Oscar si avvicinano e la famiglia dell’attore ha radici proprio nel mondo della danza. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Il cibo protagonista del video è il mei doufu, caratterizzato da uno strato di muffa bianca morbida mescolato con spezie e peperoncino #TimothéeChalamet x.com