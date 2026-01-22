Oscar 2026 tutte le nomination | l'Italia è fuori il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi record

Ecco le nomination agli Oscar 2026: l’Italia non figura tra i candidati, con l’unica nomination per il Cortometraggio d’animazione che non è andata a buon fine. Un momento di riflessione sullo stato del cinema italiano e sulle nuove tendenze internazionali, che segnano un cambiamento nel panorama cinematografico globale.

L'Italia è ufficialmente fuori dalle candidature agli Oscar 2026. L'unica nomination per il Cortometraggio d'animazione è stata un buco nell'acqua. Dalla lista completa delle nomination per categorie emergono due nuovi record, quello di Sinners di Ryan Coogler con 16 candidature e di Timothée Chalamet, che a 30 anni il più giovane attore ad aver ottenuto tre nomination nella categoria Miglior attore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oscar 2026: tutte le nomination: DiCaprio e Chalamet tra i migliori attori. Record di candidature per "Sinners"Sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, in programma il 15 marzo.

Oscar 2026, tutte le nomination: record storico per SinnersLe nomination per gli Oscar 2026 sono state annunciate, segnando un record storico per il film Sinners.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oscar 2026 nomination: chi sono i favoriti e tutte le cose da sapere sulla 98ª edizione degli Academy Awards; Oscar 2026, le nomination presentate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman; Oscar 2026: tutti gli attori in corsa all'ambito premio; Oscar 2026, chi sono i favoriti alla vigilia dell’annuncio delle candidature.

Oscar 2026, tutte le nomination: record di candidature per Sinners, DiCaprio sfida ancora Chalamet. Kate Hudson e Emma Stone in lizza come migliore attriceI vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si terrà il 15 marzo. Il film all black zeppo di vampiri e di musica del diavolo in Italia non era stato molto calcolato in sala a mag ... ilfattoquotidiano.it

Nomination agli Oscar 2026: tutte le candidatureLa corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: l’Academy ha svelato le nomination della 98esima edizione che si svolgerà il 15 marzo ... dire.it

Tutte le nomination agli Oscar 2026. In testa I peccatori (Sinners), in corsa per 16 statuette x.com

Prosegue all’auditorium Oscar Niemeyer "Il Cinema a Ravello", la rassegna che ha riportato l’emozione del grande schermo nel cuore della città con una programmazione gratuita pensata per un pubblico di tutte le età, promossa dal Comune di Ravello, soste - facebook.com facebook