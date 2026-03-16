Il mister Olidata si avvicina all’acquisto della Salernitana e si prepara a entrare nel calcio. La trattativa è in corso e coinvolge diverse parti interessate. La società sta valutando questa possibile operazione mentre il settore calcistico osserva con attenzione. La squadra si trova in una fase di transizione e si attende un’eventuale conferma ufficiale dell’accordo.

Cesena, 16 marzo 2026 – Il futuro della Salernitana sembra aver imboccato una rotta precisa, che porta dritta a Roma, ma con radici profonde nella storia dell’informatica italiana. Dopo mesi di incertezza e contestazioni, il club di Danilo Iervolino è a un passo dalla cessione: in pole position c’è Cristiano Rufini, l’imprenditore che ha legato il suo nome al rilancio di Olidata, storico marchio nato a Cesena nel 1982. L’operazione, che si starebbe concludendo attraverso la società Antarees, segnerebbe l’ingresso nel calcio che conta di un uomo abituato alle sfide di ’ristrutturazione’. Kimi Antonelli, mamma Veronica: “Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia” Rufini e il rilancio di Olidata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Olidata entra nel calcio, vicino all’acquisto della Salernitana

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