Calcio il presidente della cesenate Olidata sarebbe pronto all' acquisto della Salernitana

Il presidente della Cesenate Olidata sarebbe disposto ad acquistare la Salernitana. Secondo le fonti, Danilo Iervolino potrebbe vendere la società a un euro, lasciando alle spalle tutti i debiti. La trattativa sembra essere in fase avanzata e potrebbe portare a un cambio di proprietà nel calcio italiano. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora.

Danilo Iervolino sarebbe pronto a vendere la Salernitana a prezzo simbolico: potrebbe farlo a un euro, liberata da tutti i debiti. E l'acquirente sarebbe Cristiano Rufini, noto in città in quanto presidente della società cesenate Olidata, quest'ultimo si accollerebbe poi l'importo della fideiussione a garanzia dell'esposizione della Salernitana verso un istituto di credito, una esposizione che è solo verso Iervolino. Lo riporta SalernoToday. L'azienda informatica Olidata ha sede a Roma ma, come è noto, è stata fondata nel 1982 a Cesena e potrebbe diventare sponsor dei granata. Su queste basi, riporta sempre SalernoToday, sarebbe stato impostato l'accordo per la cessione del club granata all’amministratore e socio unico di Antarees srl. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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