A Misano Adriatico, la Segavecchia si prepara a animare le strade con tradizioni antiche, mentre il calendario primaverile si riempie di eventi che uniscono le usanze locali con l’offerta turistica più moderna. La comunità si organizza per coinvolgere residenti e visitatori in una serie di appuntamenti che riflettono la storia e la cultura del territorio. L’intera zona si prepara a vivere un periodo ricco di attività e iniziative.

Misano Adriatico sta preparando un calendario primaverile denso di appuntamenti che intrecciano riti antichi con l’offerta turistica moderna. Tra il 4 e il 6 aprile si terrà il Mercatino di Primavera, mentre la festa della Segavecchia è fissata per sabato 18 e domenica 19 aprile con falò e carri allegorici. L’evento culinario Magnalonga on the beach completerà l’offerta a fine mese. La città si risveglia dal letargo invernale non solo attraverso i soliti eventi stagionali, ma trasformando le tradizioni locali in motori economici per la zona mare. Gli albergatori puntano sui ponti caldi della seconda metà di aprile, sfruttando una Pasqua bassa che cade il 5 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misano: la Segavecchia accende l’economia locale

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