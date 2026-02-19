Dopo Crans-Montana blitz contro i balli proibiti Multato il Dhune di Misano | Locale sovraffollato

Dopo i recenti incidenti in Svizzera e il divieto di balli nelle discoteche di Crans-Montana, le autorità di Rimini hanno intensificato i controlli. Questa settimana, i vigili hanno multato il Dhune di Misano per aver violato le norme di affollamento, con oltre 200 clienti presenti in un locale troppo pieno. Gli agenti hanno verificato che la discoteca non rispettava le restrizioni di sicurezza e hanno imposto sanzioni severe. La paura di incidenti simili ha portato a interventi più frequenti lungo la riviera.

Rimini, 19 febbraio 2026 – Guardia alzata e tolleranza zero. Ancor più dopo gli avvenimenti di Crans-Montana e il rogo mortale con 41 vittime in Svizzera, anche sul territorio riminese si sono inaspriti e rafforzati i controlli a tappeto ai locali simbolo della movida in provincia. Un’attività svolta capillarmente dalle forze dell’ordine che, già nelle scorse settimane, aveva portato alla denuncia per i titolari del Macaco Vibes in via Marecchiese dopo una serata di presunto sovraffollamento nel locale di Rimini. Questa volta, nel mirino dei controlli operati dai Nas è finito invece un altro noto locale a Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

