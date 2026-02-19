Dopo Crans-Montana blitz contro i balli proibiti Multato il Dhune di Misano | Locale sovraffollato
Dopo i recenti incidenti in Svizzera e il divieto di balli nelle discoteche di Crans-Montana, le autorità di Rimini hanno intensificato i controlli. Questa settimana, i vigili hanno multato il Dhune di Misano per aver violato le norme di affollamento, con oltre 200 clienti presenti in un locale troppo pieno. Gli agenti hanno verificato che la discoteca non rispettava le restrizioni di sicurezza e hanno imposto sanzioni severe. La paura di incidenti simili ha portato a interventi più frequenti lungo la riviera.
Rimini, 19 febbraio 2026 – Guardia alzata e tolleranza zero. Ancor più dopo gli avvenimenti di Crans-Montana e il rogo mortale con 41 vittime in Svizzera, anche sul territorio riminese si sono inaspriti e rafforzati i controlli a tappeto ai locali simbolo della movida in provincia. Un’attività svolta capillarmente dalle forze dell’ordine che, già nelle scorse settimane, aveva portato alla denuncia per i titolari del Macaco Vibes in via Marecchiese dopo una serata di presunto sovraffollamento nel locale di Rimini. Questa volta, nel mirino dei controlli operati dai Nas è finito invece un altro noto locale a Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Balli proibiti al Macaco: "Locale sovraffollato e senza autorizzazioni". Denunciati i titolariA seguito dei recenti eventi di Crans-Montana, le autorità hanno denunciato i titolari di un locale chiamato Macaco, accusato di aver organizzato balli proibiti in un ambiente sovraffollato e senza le necessarie autorizzazioni.
Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli per sovraffollamento: blitz dopo Crans MontanaLa polizia locale e i carabinieri hanno chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Controlli a tappeto dopo Crans Montana, a Bardonecchia chiusi Due Merli e il bar di pian del Colle; Bar come discoteche, spettacoli abusivi in un'associazioni culturale. Gli effetti dei controlli post Crans-Montana sui locali di Roma; Blitz in uno chalet di Roccaraso, discoteca in terrazza senza autorizzazioni e lavoratori in nero; Ristoranti da incubo a Catania, cucina comunicante con i bagni e frode sui cibi: maxi multa, video del blitz.
Dopo Crans Montana via ai controlli: Sicurezza ignorata e inagibilità. Per il discopub Pink scatta lo stopIl locale di via dei Servi chiuso dopo le verifiche ordinate dalla Prefettura. Riscontrate gravi violazioni. Commissione di vigilanza e gruppo di lavoro interforze: blitz a tappeto sulle attività ... lanazione.it
Crans-Montana, la 15enne Elsa Rubino si risveglia dal coma dopo 22 giorniA distanza di 22 giorni dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, nella quale hanno perso la vita 40 persone, Elsa Rubino, la studentessa quindicenne di Biella ricoverata a Zurigo, si è svegliata dal ... blitzquotidiano.it
Controlli nei locali dopo Crans-Montana: multe ai bar sulle pistedi Bardonecchia x.com
Premio Rosa Camuna 2026 al team lombardo intervenuto dopo la tragedia di Crans-Montana facebook