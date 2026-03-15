A Misano, la Segavecchia ha portato la sfilata dei carri allegorici e la Magnalonga, segnando il ritorno delle tradizioni locali. La città si prepara a lasciare alle spalle l’inverno e ad accogliere la primavera con una serie di eventi pensati per attrarre visitatori e turisti. La macchina degli appuntamenti è ormai avviata, pronta a animare le strade e a coinvolgere la comunità.

Dalla sfilata dei carri allegorici alla Magnalonga. Misano si risveglia, dice addio alla stagione fredda e comincia a rodare la macchina degli eventi per ospitare visitatori e turisti in primavera. La Pasqua quest’anno cade bassa, il 5 aprile, e le attenzioni degli albergatori guardano ai ponti ‘caldi’, nella seconda metà di aprile. Torna come tutti gli anni la festa della Segavecchia, per ardere la ‘vecchina’ e dire addio al freddo inverno. Da momento legato alla tradizione, la Segavecchia è diventata sempre più un evento che anche quest’anno vedrà sfilare carri allegorici nel cuore della zona mare. Sarà una festa lunga due giorni con esposizioni, mercatini, spettacoli e street food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Segavecchia ’risveglia’ Misano

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