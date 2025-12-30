Hojlund | Ora sono più maturo e forte rispetto a due anni fa lo United mi disse che non facevo parte dei loro piani

Rasmus Hojlund, recentemente passato al Napoli, ha condiviso le sue impressioni sui primi mesi in Italia. In un’intervista a Sports Illustrated, il calciatore ha riflettuto sulla sua crescita personale e professionale, sottolineando come l’esperienza al Manchester United lo abbia reso più maturo e forte, nonostante un rifiuto iniziale da parte del club inglese. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sul percorso di un atleta alla ricerca di continuità e sviluppo.

Rasmus Hojlund ha parlato a Sports Illustrated dei suoi primi mesi da giocatore del Napoli. Le parole di Hojlund. Sono stati mesi piuttosto intensi. Prima di tutto, come stai? Come va la vita in generale? «Sì, va bene. Tante partite, quindi tanto recupero e tanta concentrazione sulle gare, ovviamente. Ma sì, mi sto divertendo molto finora.» Dall'Atalanta al Manchester United, fino ad arrivare qui. Pensi che a volte la gente dimentichi che Rasmus Højlund ha solo 22 anni? Ti senti un ventiduenne "esperto"? «Sì. Ho giocato tante partite a livello professionistico. Ho disputato grandi tornei: la Champions League, l'Europa League, la Premier League, il campionato italiano.

