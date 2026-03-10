Blanco pubblicherà il nuovo disco di inediti Ma' il prossimo 3 aprile

D opo aver lanciato un video spoiler sui suoi canali social, da una manciata di ore Blanco ha annunciato l’uscita del suo ultimo album di inediti dal titolo Ma’. Già disponibile in preorder, il disco vede alla produzione artistica Stefano Clessi e uscirà il prossimo 3 aprile. Anticipando così la prima data del suo tour nei palasport di tutta Italia. Il gesto di preghiera di Blanco: omaggio al super acuto della “regina” Giorgia X Leggi anche › Blanco torna a scuola per prendere il diploma: «Devo capire, non standardizzarmi» Blanco: il nuovo album Ma’ in uscita il prossimo 3 aprile. Dopo aver lanciato nei mesi scorsi i singoli Piangere a 90,... 🔗 Leggi su Iodonna.it

