Harry Styles torna con il suo quarto album di inediti Kiss All The Time Disco Occasionally
Harry Styles torna con il suo quarto album di inediti, intitolato “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Dopo quattro anni dall’ultimo lavoro “Harry’s House”, il cantante britannico presenta un nuovo progetto discografico che promette di consolidare la sua presenza nel panorama musicale internazionale. L’album offre un mix di sonorità, tra disco e influenze moderne, confermando la versatilità dell’artista e il suo continuo impegno creativo.
MILANO – A quattro anni di distanza da “Harry’s House”, la superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, in uscita il prossimo 6 marzo e già disponibile in pre-order. L’album, come si legge in una breve nota, vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Disco, Occasionally
Leggi anche: La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo
HARRY STYLES “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” Il nuovo album fuori il 6 marzo; Harry Styles torna con un nuovo album: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”; Harry Styles torna con un nuovo album: il titolo sorprende tutti; Harry Styles sta per tornare: tutti gli indizi sul nuovo album.
Attenzione: Harry Styles sta per tornare con un nuovo album a marzo - A quattro anni dall’ultimo disco, la popstar torna con un nuovo lavoro: Kiss All The Time. vanityfair.it
Perché Kiss All The Time. Disco, Occasionally di Harry Styles non è solo l’annuncio di un nuovo album - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it
Harry Styles torna con un nuovo album HS4: Kiss All the Time. Disco, Occasionally arriva in primavera - Harry Styles ha annunciato ufficialmente il suo attesissimo quarto album, Kiss All the Time. elle.com
Il progetto sarà composto da 12 brani e vedrà ancora una volta la collaborazione con Kid Harpoon, produttore di fiducia #HarryStyles #kissallthetimediscooccasionally x.com
E’ ufficiale: è in arrivo un nuovo album di #HarryStyles! Con un post sui social, l’ex frontman degli One Direction ha annunciato l’uscita del suo quarto album in studio “Kiss all the time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo 2026. Leggi l’articolo completo h - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.