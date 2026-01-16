harry styles torna con il suo quarto album di inediti kiss all the time disco occasionally

Harry Styles torna con il suo quarto album di inediti, intitolato “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Dopo quattro anni dall’ultimo lavoro “Harry’s House”, il cantante britannico presenta un nuovo progetto discografico che promette di consolidare la sua presenza nel panorama musicale internazionale. L’album offre un mix di sonorità, tra disco e influenze moderne, confermando la versatilità dell’artista e il suo continuo impegno creativo.

MILANO – A quattro anni di distanza da “Harry’s House”, la superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, in uscita il prossimo 6 marzo e già disponibile in pre-order. L’album, come si legge in una breve nota, vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

