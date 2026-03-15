Milly Carlucci spiazza Francesca Fialdini in diretta | Ti voglio a Canzonissima Il cast completo

Durante una puntata in diretta, Milly Carlucci ha sorpreso Francesca Fialdini con un commento inaspettato, dichiarandole:

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo L'annuncio inaspettato è arrivato nel corso della puntata di Da noi.A ruota libera su Rai 1 Un annuncio a sorpresa e inaspettato, rigorosamente in diretta. E rivolto a Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi.A ruota libera. In un videomessaggio Milly Carlucci ha prima annunciato l'imminente debutto di Canzonissima, programma che prenderà il via sabato 21 marzo su Rai 1, poi ha invitato Francesca Fialdini a entrare nel cast. Dopo Ballando con le Stelle, quindi, per la conduttrice sta per iniziare una nuova avventura. “Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu”, ha detto Milly Carlucci spiazzandola, tra lo stupore generale. 🔗 Leggi su Today.it

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