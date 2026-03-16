A Milano, un legale ha dichiarato che il tranviere coinvolto in un incidente non stava usando il telefono al momento dello scontro. La testimonianza è stata resa in merito a un incidente avvenuto recentemente, durante il quale si è verificato l'impatto tra un tram e un veicolo. La notizia riguarda quindi un episodio specifico e le circostanze immediatamente successive all'incidente.

Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "Al momento dell'impatto posso escludere che fosse al telefono". Lo afferma l'avvocato Mirko Mazzali, legale del tranviere indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, convocato per essere interrogato in Procura a Milano sul deragliamento del tram della lina 9 dello scorso 27 febbraio in cui hanno perso la vita due persone. Il sessantenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Milano: legale, 'tranviere non era al telefono al momento dell'impatto'**

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