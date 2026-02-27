Milano tram deraglia e investe i passanti | 2 morti e 38 feriti In un filmato il momento dell’impatto | VIDEO

Un incidente si è verificato a Milano quando un tram della linea 9 è deragliato, causando due morti e 38 feriti. Un video mostra il momento dell’impatto, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza.

È di due morti e 38 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto a Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato per motivi che sono ancora da accertare. Sui social, intanto, circola un filmato, realizzato da un dash cam installata su un'automobile, in cui si vede il mezzo uscire fuori dai binari per terminare la sua corsa contro un edificio. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto: la procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo e lesioni colpose. Una delle due vittime, a quanto si apprende, si trovava sul marciapiede quando sarebbe stato travolto dal tram. "Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri.

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: due morti e 38 feritiUn tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: due vittime e 38 feritiUn tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

