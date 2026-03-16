Il conducente del tram che il 27 febbraio si è schiantato a Milano non ha ancora risposto alle domande del pubblico ministero, dichiarandosi ancora sotto choc. L’incidente, avvenuto nel centro della città, ha provocato due decessi e una cinquantina di feriti tra i passeggeri. La sua assenza di risposte alimenta l’attesa di chiarimenti sulla dinamica dell’incidente.

C'era molta attesa di conoscere la versione che avrebbe fornito l'autista del tram che lo scorso 27 febbraio è deragliato a Milano, causando la morte di due persone, Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, con una cinquantina di viaggiatori rimasti feriti. Ma il dipendente Atm, presentatosi oggi in procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il tranviere, accusato di disastro ferroviario e omicidio e lesioni colpose, è stato convocato dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara ed è difeso dagli avvocati Mirko Mazzali e Benedetto Tusa. "Non è ancora in condizioni di rispondere alle domande, è ancora sotto choc", ha spiegato Mazzali. "Si ricorda che a un certo punto ha visto 'nero' e poi "è svenuto ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, il conducente del tram deragliato non risponde a pm: "È ancora sotto choc"

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