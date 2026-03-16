Il dipendente di Atm che era alla guida del tram 9 deragliato a Milano il 27 febbraio non ha risposto alle domande dei pubblici ministeri. L’incidente si è verificato in via Vittorio Veneto, dove il tram è finito contro un palazzo. L’autista, ancora sotto choc, non ha fornito dettagli sull’accaduto durante l’interrogatorio.

Non ha risposto alle domande dei pubblici ministeri il dipendente di Atm che era alla guida del tram 9 deragliato e poi finito contro un palazzo, in via Vittorio Veneto a Milano, lo scorso 27 febbraio. Il tramviere, accusato di disastro ferroviario e omicidi o e lesioni colpose, è stato convocato dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Non è ancora in condizioni, è sotto choc”, ha spiegato l’avvocato Mirko Mazzali che lo assiste insieme al collega Benedetto Tusa. Nello schianto sono morte due persone, Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina di passeggeri sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tram deragliato a Milano, l’autista non risponde ai pm: “Ancora sotto choc”

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