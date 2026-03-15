Al 67' l'allenatore ha deciso di togliere il giocatore portoghese, sostituendolo con Nkunku e Fullkrug. In quel momento, il giocatore ha reagito con rabbia e si è allontanato dal tecnico, che invece ha cercato di avvicinarsi per un abbraccio. Il giocatore ha evitato il contatto, mentre il tecnico ha tentato di mantenere un atteggiamento calmo.

Un calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Rafa Leao ha scelto la modalità capriccio quando durante Lazio-Milan Max Allegri al 67' ha deciso di sostituire l'attaccante portoghese (oltre a Fofana) con Nkunku e Fullkrug. Leao è andato verso la panchina pestando platealmente. Per la verità in tribuna è stato ripreso anche un perplesso Igli Tare, mentre a bordo campo Allegri cercava di consolare Leao con una serie di abbracci di cui Rafa però si liberava con più successo di quanto fatto in campo contro i difensori laziali. Prima di sedersi in panchina imbronciato, Rafa ha detto qualcosa al suo allenatore, poco convinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri lo toglie, esplode la rabbia di Leao: Max cerca l'abbraccio, Rafa lo evita

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