Milan | sconfitta contro la Lazio

L’AC Milan ha subito una sconfitta in trasferta contro la Lazio, rendendo più difficile la rimonta in classifica. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole per i rossoneri e ha inciso sulla posizione in campionato. La gara si è svolta sul campo della squadra romana, con i rossoneri che hanno cercato di reagire senza successo.

L’AC Milan incassa un’altra sconfitta pesante in trasferta e vede sfumare ulteriormente le residue speranze di rimonta scudetto. All’Olimpico, la Lazio si impone 1-0 nella 29ª giornata di Serie A grazie alla rete di Gustav Isaksen al 26? del primo tempo. Un gol nato da un lancio lungo di Marusic L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: sconfitta contro la Lazio Articoli correlati Leggi anche: Milan Primavera, seconda sconfitta consecutiva: la Lazio vince in un match davvero turbolento Leggi anche: Il Milan rifiuta la chiamata scudetto: sconfitta con la Lazio e l’Inter vola I tifosi dell'Inter prendono in giro il Milan dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio Aggiornamenti e notizie su Milan sconfitta contro la Lazio Temi più discussi: Juve Women, sconfitta in casa contro il Milan: fallito il sorpasso all'Inter; Lazio-Milan, Allegri: Serve realismo, l'obiettivo resta la Champions; Roma-Fiorentina finisce 1-1, il Milan batte la Juventus, 0-0 tra Como e Ternana; Ma l'Inter rischia veramente di perdere un altro Scudetto dopo la sconfitta nel derby col Milan?. Il Milan rifiuta la chiamata scudetto: sconfitta con la Lazio e l’Inter volaRossoneri battuti all'Olimpico, fine del sogno di riaprire la volata per il titolo. Allegri paga i limiti di una squadra con troppi buchi in rosa e con Leao che, un anno dopo il cooling break, è torna ... panorama.it Il Milan perde contro la Lazio all’Olimpico e Allegri critica gli errori tecniciAnalisi dettagliata delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio all’Olimpico: strategie, errori tecnici e obiettivi futuri. La recente sconfitta del Milan c ... notiziemilan.it Se pensate che il Milan rischi il quarto posto, allora dovreste credere allo Scudetto: ecco perché e no, non è per somiglianza di distanze - facebook.com facebook La caduta del #Milan chiude le lavagne #Scudetto: la quota dell' #Inter precipita a 1,10 x.com