Il Milan rifiuta la chiamata scudetto | sconfitta con la Lazio e l’Inter vola

Il Milan ha perso contro la Lazio e di conseguenza ha rinunciato alla possibilità di contendere il titolo. La squadra rossonera ha avuto una breve finestra di opportunità, durata circa trenta ore, prima di essere superata dalla concorrenza. La partita ha visto protagonista il risultato sfavorevole per il club milanese, che ora si concentra sulle prossime sfide di campionato.

La finestra scudetto per il Milan è rimasta aperta solo trenta ore. Leao e compagni hanno restituito al mittente il gentile omaggio recapitato da San Siro e da un’Inter in difficoltà fisica perdendo contro la Lazio la terza partita del campionato e tornando a casa con un distacco (8 punti) pesante e, forse, definitivo. Sarà stato l’effetto pubblico presente, che ha spinto i biancocelesti a dare il massimo. O, forse, avrà inciso la pressione di non poter sbagliare per non dilapidare l’opportunità di dare un senso diverso alla stagione. Qualunque sia la ragione, il Milan ha mancato l’appuntamento gettando al vento un’occasione d’oro. E’ stato il peggior Milan della stagione, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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