Milan Primavera seconda sconfitta consecutiva | la Lazio vince in un match davvero turbolento

Questa mattina alle 13:00, si è giocata Milan Primavera contro Lazio, nella 24esima giornata del campionato Primavera1. La Lazio ha vinto ancora, ottenendo la seconda sconfitta di fila per il Milan. La partita è stata molto movimentata e difficile per i rossoneri, che non sono riusciti a trovare il ritmo giusto. La Lazio ha dimostrato determinazione e si è portata a casa i tre punti in modo convincente.

Continua il momento non proprio positivo del Milan Primavera di Giovanni Renna. I rossoneri incappano nella seconda sconfitta consecutiva perdendo contro la Lazio allo Sportitalia Village: 1-0 per i biancocelesti I rossoneri ci provano con Nolli, ma al 33esimo minuto si scatena una rissa per un brutto fallo di Farcomeni su Mancioppi: Lontani e lo stesso Farcomeni vengono alle mani costringendo l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso. 10 vs 10. Nella ripresa il Milan emerge, lanciandosi più e più volte alla ricerca del gol del pareggio. Il portiere Laziale, però, non concede nulla: prima la parata a Colombo, poi a Perera.

