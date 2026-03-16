Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United, ha ricordato la semifinale di Champions League del 2007 contro l’AC Milan. In un’intervista, ha parlato di quel match, rivivendo i momenti più significativi di quella sfida. Rooney ha descritto le emozioni e le difficoltà vissute durante quella partita, senza aggiungere commenti o valutazioni personali.

Wayne Rooney, leggenda del Manchester United, ha riaperto un capitolo doloroso della sua carriera tornando con la memoria alla semifinale di Champions League del 2007 contro l’AC Milan. In un’intervista rilasciata oggi, l’ex attaccante inglese ha descritto con ammirazione e un pizzico di rimpianto quella partita d’andata a San Siro, finita 3-0 per i rossoneri e decisiva per l’eliminazione dei Red Devils. Rooney ha ricordato vividamente l’ambiente elettrico dello stadio: «Stavamo scaldandoci sul campo, San Siro aveva due tunnel all’epoca. Il Milan non era ancora uscito, poi all’improvviso si spengono tutte le luci e parte “ We Will Rock You “. Gattuso esce dal tunnel, attraversa di corsa la nostra metà campo diretto verso la Curva Sud e il boato dei tifosi è stato impressionante. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Rooney rievoca un capitolo doloroso

Articoli correlati

Cremonese-Milan rievoca la sfida dello ‘Zini’ di 41 anni fa: decisivo il rigore di BartolomeiArchiviata la brutta sconfitta casalinga con il Parma di Carlos Cuesta, il Milan torna in campo domenica alle ore 12:30 per una trasferta breve, ma...

Calciomercato Milan, capitolo attacco: il futuro di Füllkrug, Cissè e … VlahovicCalciomercato Milan, capitolo attacco: il futuro di Füllkrug, Cissè e … Vlahovic Il Milan prenderà un nuovo attaccante nel prossimo calciomercato...