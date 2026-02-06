Calciomercato Milan capitolo attacco | il futuro di Füllkrug Cissè e … Vlahovic

Il Milan pensa già al mercato estivo e sta valutando diversi nomi per rinforzare l’attacco. Tra questi, spunta il possibile arrivo di un nuovo centravanti, mentre si riflette sul futuro di Füllkrug, Cissè e Vlahovic. I tifosi attendono notizie ufficiali, ma intanto le voci si fanno sempre più insistenti.

Il Milan prenderà un nuovo attaccante nel prossimo calciomercato estivo? Se ne parla a 'Super Blitz', tra i nomi del presente e del futuro. Il Milan prenderà un nuovo attaccante nel prossimo calciomercato estivo, dopo aver abiurato l'operazione Jean-Philippe Mateta nelle ultime battute del mercato invernale? Se ne parla a 'Super Blitz', tra i nomi del presente (Niclas Füllkrug) e del futuro (Alphadjo Cissè). Con accento particolare su Dušan Vlahovi?: guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, capitolo attacco: il futuro di Füllkrug, Cissè e … Vlahovic Approfondimenti su Calciomercato Milan Calciomercato Milan, il piano futuro di Cissé: prestito o prima squadra? Il Milan si prepara a chiudere l’acquisto di Alphadjo Cissé, con la decisione ancora da prendere tra un prestito o un inserimento diretto in prima squadra. Il Milan rilancia l’attacco: Fullkrug guida, Vlahovic è nel mirino Il Milan rafforza il reparto offensivo con l’arrivo di Niclas Fullkrug, che ha già mostrato entusiasmo e determinazione in campo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. VLAHOVIC AL MILAN, ALLEGRI LO VUOLE, MA I TIFOSI #shorts Ultime notizie su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Calciomercato: Juve, standby attaccante, sorpresa in difesa: ecco quale. Milan scatenato, attive Napoli e Inter. Tutte le mosse delle big; Calciomercato: Juventus, per Kolo Muani ore decisive, sfumano Diaby e Jones per l'Inter, giallo Lookman, Maignan rinnova; Milan, Mateta sfuma a gennaio? Accomando: Sempre più ridotte le possibilità che …. Calciomercato Milan: Allegri ha scelto l'attaccante per giugnoNiente Mateta a gennaio. Il mercato di gennaio del Milan si è concluso senza l'acquisto di una prima punta titolare. fantacalcio.it Via Nkunku e dentro Mateta, il Milan cambia in attacco sul gongIl Milan è pronto a cambiare l'attacco in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri pronti a cedere Nkunku e prendere Mateta ... calciomercato.it #Calciomercato, il #Milan punta al top player a parametro zero nella rivale di Serie A facebook #Calciomercato, il @acmilan punta al top player a parametro zero nella rivale di Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.