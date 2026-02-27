Cremonese-Milan rievoca la sfida dello ‘Zini’ di 41 anni fa | decisivo il rigore di Bartolomei

La partita tra Cremonese e Milan allo stadio ‘Zini’ di 41 anni fa è ricordata per il rigore segnato da Bartolomei che determinò il risultato finale. Oggi, la sfida tra le due squadre rievoca quella partita del 1985, con l’attenzione rivolta al campo e alle azioni che si svolgono in questa occasione. La gara attuale si svolge senza particolari incidenti, ma con un grande richiamo storico.

Archiviata la brutta sconfitta casalinga con il Parma di Carlos Cuesta, il Milan torna in campo domenica alle ore 12:30 per una trasferta breve, ma che si preannuncia intensa per i rossoneri. In occasione della 27^ giornata di Serie A, il Diavolo sarà ospite della Cremonese di Davide Nicola, prima squadra incontrata in questo campionato che riuscì a battere i rossoneri. Ora le due squadre arrivano in un momento completamente diverso. Il Milan di Massimiliano Allegri è secondo, con la qualificazione in Champions quasi assicurata e con lo Scudetto ormai troppo lontano per pensare a una rimonta. I padroni di casa, invece, dopo un buon inizio di stagione, non vincono da 12 partite e si ritrovano risucchiati all'interno della lotta salvezza.