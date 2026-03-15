Milan Gomez sfumato in estate può tornare di moda? Al Liverpool gioca pochissimo | i numeri

Durante l'estate il Milan ha valutato l'acquisto di Joe Gomez, attualmente al Liverpool, dove gioca poco e ha numeri limitati. La società rossonera ha mostrato interesse per il difensore inglese e potrebbe ripresentare la sua candidatura in futuro. Gomez, che in passato era stato preso in considerazione, resta un nome tra quelli monitorati dal club milanista.

In estate il Milan si è mosso molto: dopo la cessione per circa 40 milioni di Malick Thiaw al Newcastle il Diavolo ha chiuso in poco tempo l'arrivo di Koni De Winter dal Genoa per una ventina di milioni. Il belga è cresciuto tantissimo e ora è uno dei titolari del reparto rossonero. A fine mercato i rossoneri hanno provato anche a chiudere per un difensore esperto come Joe Gomez del Liverpool. Trattativa non andata a buon fine come il Milan che virò sul giovane Odogu. LEGGI ANCHE: Allegri sceglie Jashari contro la Lazio: c'è un motivo chiarissimo. Il confronto con Ricci>>> Come sta andando il difensore inglese? I dati dal sito transfermarkt. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gomez sfumato in estate può tornare di moda? Al Liverpool gioca pochissimo: i numeri Articoli correlati Leggi anche: Tare nuovo tentativo per Gomez del Liverpool. Al Milan piace tantissimo Murillo Kessie Juve, l’ex centrocampista del Milan può tornare in Italia in estate: Ottolini valuta il colpo. Cosa trapeladi Redazione JuventusNews24Kessie Juve: il centrocampista può far ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Al-Ahli. Tutto quello che riguarda Milan Gomez sfumato in estate può... Harder-Milan, storia di un affare fatto e sfumato in poche ore | CM.ITÈ delle scorse la chiusura dell’affare che porterà, a meno di colpi di scena, Christopher Nkunku alla corte dell’allenatore Massimiliano Allegri. Spesa importante per i rossoneri, oltre 40 milioni di ... calciomercato.it Milan, mercato di fuoco: Rabiot c'è, salta Joe Gomez ma arriva Odogu. E lo scambio Gimenez-Dovbyk...Ultime ore di calciomercato decisamente frenetiche in casa rossonera. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea, il Milan prosegue in maniera serrata nel concludere altre ... tuttosport.com