Calciomercato Milan Mateta a rischio? Accomando | Senza sostituto il Crystal Palace potrebbe tenerlo
Il Milan potrebbe perdere Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese è in bilico, perché il Crystal Palace potrebbe decidere di tenerlo se non trova un sostituto. Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha fatto sapere che la trattativa tra il club londinese e i rossoneri non è ancora chiusa, ma la situazione resta in bilico. Se il Milan non trova un’alternativa, Mateta potrebbe restare a Londra.
"Milan, per Mateta manca il via libera del Crystal Palace, che non ha ancora chiuso per il sostituto. Se non dovesse farlo entro lunedì, potrebbe tenerlo fino a fine stagione. I rossoneri hanno completato tutti gli accordi". Queste le parole pubblicate sul proprio profilo X dall'esperto di calciomercato Orazio Accomando. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo . Il Milan continua a crederci con fiducia e spera nella buona riuscita della trattativa che regalerebbe a Massimiliano Allegri Jean-Philippe Mateta, vale a dire un altro attaccante di alto livello, il quale andrebbe a completare un reparto offensivo profondo e che offre diverse soluzioni, sia dal primo minuto in base all'avversario che si va ad affrontare, sia durante la gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Mateta Crystal Palace
Calciomercato Milan, Mateta non convocato dal Crystal Palace: trasferimento vicino?
Il Milan insiste sul fronte Mateta.
Calciomercato, attento Milan: la Juventus piomba su Mateta del Crystal Palace
Durante la sessione di calciomercato, si segnala un interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.
Ultime notizie su Mateta Crystal Palace
Argomenti discussi: Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per Mateta.
Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale ... ilgazzettino.it
Mateta verso il Milan, Nesti duro con la Juve: Ma che razza di Cenerentola del mercato è diventata la società?Jean-Philippe Mateta, è sempre più vicino al Milan. Un'operazione che ha inevitabilmente generato critiche e polemiche attorno alla Juventus, che nelle scorse settimane ha trattato ... tuttojuve.com
Calciomercato Milan, ore calde per Mateta: il Crystal Palace fa muro, le ultime #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
«DAL BAYERN AL MILAN: ECCO ELIAS DALPIAZ! IL TALENTO DEL 2008 FIRMA COL DIAVOLO: JOLLY DIFENSIVO PER LA PRIMAVERA #Dalpiaz #Milan #BayernMonaco #Primavera #Calciomercato #Gazzetta - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.