Il Milan potrebbe perdere Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese è in bilico, perché il Crystal Palace potrebbe decidere di tenerlo se non trova un sostituto. Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha fatto sapere che la trattativa tra il club londinese e i rossoneri non è ancora chiusa, ma la situazione resta in bilico. Se il Milan non trova un’alternativa, Mateta potrebbe restare a Londra.

"Milan, per Mateta manca il via libera del Crystal Palace, che non ha ancora chiuso per il sostituto. Se non dovesse farlo entro lunedì, potrebbe tenerlo fino a fine stagione. I rossoneri hanno completato tutti gli accordi". Queste le parole pubblicate sul proprio profilo X dall'esperto di calciomercato Orazio Accomando. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo . Il Milan continua a crederci con fiducia e spera nella buona riuscita della trattativa che regalerebbe a Massimiliano Allegri Jean-Philippe Mateta, vale a dire un altro attaccante di alto livello, il quale andrebbe a completare un reparto offensivo profondo e che offre diverse soluzioni, sia dal primo minuto in base all'avversario che si va ad affrontare, sia durante la gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Mateta a rischio? Accomando: “Senza sostituto il Crystal Palace potrebbe tenerlo”

Approfondimenti su Mateta Crystal Palace

Il Milan insiste sul fronte Mateta.

Durante la sessione di calciomercato, si segnala un interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mateta Crystal Palace

Argomenti discussi: Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per Mateta.

Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale ... ilgazzettino.it

Mateta verso il Milan, Nesti duro con la Juve: Ma che razza di Cenerentola del mercato è diventata la società?Jean-Philippe Mateta, è sempre più vicino al Milan. Un'operazione che ha inevitabilmente generato critiche e polemiche attorno alla Juventus, che nelle scorse settimane ha trattato ... tuttojuve.com

Calciomercato Milan, ore calde per Mateta: il Crystal Palace fa muro, le ultime #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

«DAL BAYERN AL MILAN: ECCO ELIAS DALPIAZ! IL TALENTO DEL 2008 FIRMA COL DIAVOLO: JOLLY DIFENSIVO PER LA PRIMAVERA #Dalpiaz #Milan #BayernMonaco #Primavera #Calciomercato #Gazzetta - facebook.com facebook