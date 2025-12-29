Marchetti e il calciomercato dell’Inter | Sarà un mercato povero ma occhio a possibili colpi di scena

Marchetti analizza il calciomercato dell’Inter, evidenziando un mercato caratterizzato da poche risorse e poche certezze, come il ruolo di esterno destro. Si discute anche delle possibili uscite e dell’interesse della Juventus per Frattesi. Nonostante le sfide, il mercato potrebbe riservare qualche sorpresa, rendendo importante monitorare gli sviluppi nel prossimo periodo.

Il mercato dell'Inter resta in una fase di riflessione, con poche certezze e diverse valutazioni ancora aperte. A fare il punto è stato Luca Marchetti, intervenuto dagli studi di Sky Sport per analizzare le strategie dei nerazzurri in vista della sessione invernale. Il tema centrale resta quello dell'esterno destro, una zona di campo in cui la squadra di Cristian Chivu non ha ancora trovato una soluzione stabile in grado di garantire continuità.

