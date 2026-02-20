milan tra speranze e alta tensione allegri punta tutto su rabiot e leao

Il Milan ha subito un grave errore di Mike Maignan, che ha messo a rischio la vittoria contro il Napoli. Nonostante le difficoltà, Rafael Leao ha segnato un gol importante, anche se infortunato. La partita si è complicata ulteriormente con l’espulsione di Max Allegri, che ha reagito con nervosismo. La sconfitta riduce le possibilità rossonere di mantenere il primo posto in classifica, avvicinando il momento decisivo del derby. Ora il club deve affrontare con determinazione le prossime sfide per non perdere terreno.

Un errore che può costare carissimo (quello di Mike Maignan), un colpo da fuoriclasse (quello di Leao, decisivo anche se a mezzo servizio), un’espulsione figlia di tensioni e recenti pregressi (quella di Max Allegri) e una frenata che allontana il Milan dalla vetta proprio nel momento in cui sarebbe stato importante accelerare in vista del derby-scudetto, a questo punto decisivo, dell’8 marzo. Il pareggio nel recupero col Como fa scivolare i rossoneri a sette punti dal primo posto, ma se il Diavolo si volta indietro scopre che questo è un punto non così banale: è comunque a più quattro sul Napoli terzo, a più sette sulla Roma quarta e più otto sulle Juve quinta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

