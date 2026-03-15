Leao non accetta il cambio Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina | Lasciami su
Durante il match tra Lazio e Milan, al minuto 66, Leao si rifiuta di uscire sostituito e si allontana dall’allenatore Allegri, che prova ad abbracciarlo. Dopo aver raggiunto la panchina, il giocatore portoghese si sfoga scagliando via alcune bottigliette d’acqua, visibilmente arrabbiato. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti del calciatore in campo e sulla reazione all’intervento dell’allenatore.
Al 66’ di Lazio-Milan, Leao non accetta la sostituzione e rifiuta l’abbraccio di Allegri: tornato in panchina, il giocatore portoghese scaglia via alcune bottigliette d’acqua mostrando tutta la sua frustrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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