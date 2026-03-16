Durante la partita tra Lazio e Milan, il difensore rossonero Mario Gila si è distinto con una prestazione solida e influente in difesa, contribuendo alla vittoria dei biancocelesti allo Stadio Olimpico di Roma. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione, rendendo evidente il suo ruolo chiave nel match. La sua prestazione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, sottolineando l’impatto di un difensore di livello.

Lazio-Milan 1-0, per i rossoneri una sconfitta molto pesante: un punto perso dall'Inter e tre persi dal Como e la Juventus due rivali per la corsa al quarto posto. Insomma un'occasione mancata con l'attacco rossonero che ha fatto poco e nulla per cercare di portare a casa il risultato. Grande merito di Mario Gila autore di una prestazione davvero super. Il difensore è nel mirino del Milan per l'estate e ha lanciato segnali alla dirigenza rossonera. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Monumentale, specie nella ripresa quando chiude (a volte da solo) tutti i varchi. E non si limita a quello, imposta pure l’azione se serve. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché ti serve Gila: prestazione super in difesa. Un delitto non provarci davvero

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