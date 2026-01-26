Milan Maignan ti salva ancora contro la Roma | in difesa serve cambiare qualcosa?

Nel match tra Milan e Roma, Mike Maignan si è ancora dimostrato un punto di riferimento tra i pali, contribuendo a mantenere il risultato invariato. La sua prestazione evidenzia l'importanza di un portiere affidabile per la squadra. Tuttavia, il pareggio solleva domande sulla solidità difensiva complessiva dei rossoneri e sulla necessità di apportare eventuali modifiche nel reparto arretrato.

Roma-Milan 1-1, il piano di Massimiliano Allegri funziona a metà: i rossoneri passano in vantaggio grazie al gol di De Winter su calcio d'angolo, ma poi non riescono a mantenere la porta inviolata. Pellegrini segna su rigore e riaggancia il Diavolo per il pareggio finale. Un peccato per i due punti persi, ma vista la partita il pareggio ci sta. Nel primo tempo è stato Mike Maignan a chiudere la porta più e più volte con grandi interventi su Malen, Koné e un miracolo su Celik di puro istinto. Ecco le pagelle del portiere dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Para su Koné e dice di no più volte a Malen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nel match tra Milan e Roma, Massimiliano Allegri ha adottato il consueto schema tattico.

Le pagelle di Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026, sono disponibili con i giudizi dei protagonisti.

Argomenti discussi: Maignan salva e rinnova, offerta per Kostic, sbuca Goretzka: Tare e il mercato Milan; Como-Milan 1-3, Rabiot trascina i rossoneri al Sinigaglia; Roma-Milan 1-1: Pellegrini risponde a De Winter, Gasperini aggancia il Napoli al terzo posto.

