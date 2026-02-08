Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, si è detto soddisfatto dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta contro la Lazio.

L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta odierna contro la Lazio. Ecco, di seguito, le sue parole. "Siamo tutti scontenti per la sconfitta. Ai ragazzi dobbiamo fargli i complimenti perché hanno creato tantissimo, anche in inferiorità, 7-8 palle gol limpide, loro alla prima occasione ci hanno fatto gol nei primi minuti, dopodiché non hanno creato più niente. Ai ragazzi va detto che anche questo fa parte della crescita. Non piace, ripeto, perdere soprattutto in questo modo ma bisogna rimboccarsi le maniche e pensare già alla prossima". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna dopo la Lazio: “Complimenti ai ragazzi. Anche questo fa parte della crescita”

Approfondimenti su Milan Primavera Italia

Al termine della partita tra Milan e Lazio, finita 0-1, l’allenatore rossonero Giovanni Renna ha commentato il risultato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milan Primavera Italia

Argomenti discussi: Milan Primavera-Lazio, Renna: Complimenti ai ragazzi ma va migliorato questo; Primavera 1 | Milan-Lazio 0-1: Serra già al 1? firma tre punti pesanti; Milan Primavera-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Renna; Primavera, Verona-Milan 4-1: dura sconfitta per i rossoneri.

Primavera, Milan-Lazio (0-1): finisce così una partita nervosaFINE PARTITA, MILAN-LAZIO 0-1. Triplice fischio a Carate Brianza con i rossoneri che, nonostante occasioni, non riescono a pareggiare una gara giocata bene. La formazione di Renna entra bene ... milannews.it

Primavera, espulsioni e miracoli: il Milan cede in casa alla LazioIl Milan Primavera esce sconfitto dal confronto diretto contro la Lazio allo Sportitalia Village di Carate Brianza: i rossoneri perdono 0-1 con un gol preso in avvio e una gara ... milannews.it

#Primavera, #MilanLazio 0-2: k.o e doppio rosso, giornata nera per i rossoneri #SempreMilan x.com

Primavera 1, Milan-Lazio: malissimo Colombo e Lontani. Spicca Tartaglia, le pagelle #SempreMilan #ACMIlan #Milan facebook