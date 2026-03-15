L'ex allenatore del Milan ha inviato un avviso al club in vista della partita contro la Lazio all'Olimpico. Ha sottolineato che la sfida sarà complicata e ha evidenziato il ruolo di Estupinan come segnale importante. Ha inoltre menzionato un comportamento insolito di Leao senza entrare nei dettagli. L'incontro tra Lazio e Milan è in programma questa sera.

"Il pareggio dell’Inter con l’Atalanta avrà portato allegria a Milanello, ma la trasferta di Roma non è affatto da prendere sotto gamba. E a volte, quando sei gasato e vuoi fare troppo, esageri e poi finisce male". L'ex allenatore rossonero Fabio Capello avvisa il Milan dopo il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta e prima della partita di questa sera tra i rossoneri e la Lazio. Ecco il suo parere da 'La Gazzetta dello Sport'. Allegri ha tanta esperienza, aiuta? "Aiuta di sicuro. Max è bravo a capire i momenti e ha molta esperienza. In più, è sempre equilibrato nelle dichiarazioni. Anche ieri in conferenza ha... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello avvisa al Milan: “Con la Lazio è complicata. Estupinan segnale importante. Leao insolitamente …”

Articoli correlati

Capello avvisa il Milan: “Attento dietro”. Poi sentenzia: “Leao non è un centravanti e in più …”Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta”Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato - in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - anche dei...

Contenuti e approfondimenti su Capello avvisa

Temi più discussi: L'Inter ha un problema di testa, Fabio Capello avvisa Chivu: Con il Real Madrid recuperai nove punti al Barcellona; L'Inter piomba su Diaby: lui vuole tornare in Europa, Marotta ci pensa; Milan-Inter, le pagelle: Modric risalta, Dimarco un errore clamoroso. Tutti i voti della sfida; Da Secera Lautaro ai fischi a Bastoni: le ironie social travolgono l'Inter dopo il ko nel derby.

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve: Allegri fa bene a crederci perché vedo i nerazzurri in confusione. Forse Cristian ha sbagliato a fare tutti questi cambi di formazione ...L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve: Allegri fa bene a crederci perché vedo i nerazzurri in confusione. Forse Cristian ha sbagliato a fare tutti questi cambi di formazione. Potrebbero avere la psicosi ... corrieredellosport.it

Capello: Perché il Milan può davvero rimontare l'Inter e credere nello Scudetto. Io con il Real Madrid…L'analisi del derby e della corsa a due per il titolo viaggia dagli studi di Sky a quelli di Dazn, tutti sembrano convinti: Sì, il campionato è riaperto ... tuttosport.com

"L'Inter ha un problema di testa", Fabio Capello avvisa Chivu: "Con il Real Madrid recuperai nove punti al Barcellona" facebook

"L' #Inter ha un problema di testa", Fabio Capello avvisa #Chivu: "Con il Real Madrid recuperai nove punti al #Barcellona" x.com