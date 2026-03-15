Pagelle Lazio Milan | Isaksen raffredda i sogni Scudetto di Allegri Motta da veterano Estupinan horror Leao perde le staffe VOTI

Nella 29ª giornata di Serie A, la partita tra Lazio e Milan si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni. Isaksen ha segnato un gol che ha messo in difficoltà i rossoneri, mentre Estupinan ha commesso un errore grave. Leao si è arrabbiato durante il match e Motta ha ottenuto il voto più alto tra i giocatori della Lazio.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Moviola Lazio Milan: possibile rigore negato e gol annullato ai rossoneri. Gli episodi dubbi del match diretto da Guida Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa la... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Lazio Milan: Isaksen raffredda i sogni Scudetto di Allegri, Motta da veterano. Estupinan horror, Leao perde le staffe VOTI Articoli correlati PAGELLE E TABELLINO Lazio-Milan: Isaksen spegne i sogni scudetto di AllegriVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A La Lazio sconfigge il Milan, nel posticipo... Milan, il peccato e la grazia: Leao rimedia al disastro Maignan, ma Allegri perde le staffeIl recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como si cristallizza in un 1-1 che riverbera tensioni da vertice e lacune strutturali,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagelle Lazio Milan Temi più discussi: Lazio-Sassuolo 2-1: Maldini si sblocca, Marusic nel recupero regala la vittoria a Sarri; Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle: Marusic (7) gol decisivo, Laurienté una freccia (7), Maldini (6,5) si accende; Lazio-Sassuolo, le pagelle di CM: primo timbro per Maldini, riscatto finale per Marusic. Laurienté illude, in ombra Berardi; Lazio–Milan, le formazioni ufficiali. Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen in palla (7), Gila energia pura (7). Motta come un veterano (6,5)Allo Stadio Olimpico di Roma vittoria della Lazio per 1-0 sul Milan nel ventinovesimo turno di Serie A. Decisiva la rete di Isaksen al ... msn.com Lazio-Milan 1-0 pagelle: Isaksen segna anche per l'Inter. Estupinan, effetto derby finito, Leao fantasmaPer oltre 24 ore si è raccontato di un campionato ferocemente riaperto, facendo però i conti senza l’oste. Tra il dire e il fare, di mezzo c’è stata una Lazio poco incline al ruolo di vittima ... sport.virgilio.it #Pagelle #LazioMilan 1-0: @PervisEstupinan disastroso, attacco nullo - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Estupinan x.com Giuseppe Pancaro, grande ex di Milan e Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul match di stasera. Scopri di più nel primo commento! facebook