Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico, l’allenatore del Milan ha commentato la partita sottolineando che, attualmente, la priorità è la Champions League e non lo scudetto. Ha avvertito che puntare tutto sul campionato potrebbe compromettere gli obiettivi principali della squadra. Le sue parole sono arrivate in un momento di riflessione dopo il risultato maturato in trasferta.

Cade ancora in casa della Lazio di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta dello scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri e lo fa con il medesimo risultato, 1-0 per i biancocelesti. Se tre mesi fa nella coppa nazionale, però, il match lo aveva deciso Mattia Zaccagni con un colpo di testa all'80', decretando l'eliminazione del Diavolo agli ottavi di finale del torneo, stavolta la partita l'ha decisa un guizzo di Gustav Isaksen al 26'. Una sconfitta che fa male, per il Milan di Allegri. L'Inter, che aveva pareggiato 1-1 a 'San Siro' contro l'Atalanta, allunga di un punto sui rossoneri anziché veder minacciato il suo primato nella classifica di Serie A: sono 8, ora, i punti di vantaggio dei nerazzurri su Mike Maignan e compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri sincero dopo la Lazio: “Scudetto? Focalizzarsi sulla Champions. Rischiamo di distruggere tutto”

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