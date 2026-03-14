Il Milan si prepara ad affrontare la Lazio in una sfida importante e l’allenatore ha dichiarato che l’obiettivo è ottenere cinque vittorie consecutive per qualificarsi alla Champions. Ieri, l’ex calciatore Shevchenko è passato dallo spogliatoio, avendo segnato molto contro la Lazio in passato, e la squadra spera che porti fortuna in vista dell’incontro. La partita si gioca domani a Milano.

Milano, 14 marzo 2026 - “Ieri è venuto a trovarci Shevchenko che contro la Lazio ha segnato tanto, speriamo che porti bene in vista della partita”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia di un importante Lazio-Milan in programma domani, domenica 15 marzo, alle 20.45 all'Olimpico. I rossoneri sono reduci dalla vittoria contro l’ Inter: “Aver vinto il derby e aver allungato sulle inseguitrici in ottica Champions League è stato importante. Abbiamo festeggiato - le parole del tecnico - ma martedì ci siamo ripresentati ad allenarci come sempre. Pensiamo solo al questa partita, le squadre di Sarri sono toste da affrontare: dobbiamo fare un altro passetto in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan all’esame Lazio, Allegri ha un solo obiettivo: “Scudetto? Iniziamo a fare 5 vittorie per prenderci la Champions”

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